Borse europee prendono la strada dei rialzi, attesa per inflazione Ue

Daniela La Cava 16 luglio 2021 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

Segno più nell'ultima seduta della settimana per le Borse europee che attendono le nuove indicazioni sull'evoluzione dei prezzi nella zona euro e sulla ripresa dei consumi negli Stati Uniti. In Europa in questo momento l'indice Ftse 100 sale dello 0,54%, il Dax di Francoforte avanza dello 0,26% e il listino francese Cac40 segna un +0,4 per cento.Gli operatori terranno sotto controllo oggi l'agenda macro che in mattinata prevede la lettura finale dell'inflazione nella zona euro, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le vendite al dettaglio, oltre che la fiducia dei consumatori calcolata all'università del Michigan.Sui mercati non si perde inoltre di vista l'evoluzione della pandemia con la diffusione della variante Delta del coronavirus, che potrebbe impattare sulla ripresa economica. Oggi la Bank of Japan guidata da Haruhiko Kuroda, come trapelato dalle indiscrezioni della vigilia, ha tagliato l'outlook sulla crescita del Pil del Giappone dell'anno fiscale in corso, dal +4% stimato ad aprile a +3,8%.