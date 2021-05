Borse europee positive, provano a scacciare timori inflazione

Daniela La Cava 14 maggio 2021 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana prende i via in territorio positivo, sostenuta dalla positiva performance di Wall Street e della Borsa di Tokyo. In Europa dominano i segni più: il Dax di Francoforte sale dello 0,65% e il Cac40 di Parigi avanza dello 0,54%, mentre l'indice inglese Ftse 100 segna una crescita dello 0,7 per cento. Ieri Wall Street è riuscita a rialzare la testa e scacciare via i ribassi visti nelle ultime sessioni per le preoccupazioni legate all'inflazione.Su quest'ultimo fronte sono arrivate le rassicurazioni di un esponente della Federal Reserve, Christopher Waller, che ha detto che la Fed ha bisogno di "molti altri mesi di dati" prima di considerare modifiche alla sua politica monetaria. Waller ha detto che l'economia Usa è pronta a strappare al rialzo e funzionerà attraverso quello che considera un temporaneo "disallineamento" tra la crescente domanda di lavoratori da parte delle aziende e la volontà delle persone ai margini di accettare un lavoro mentre la pandemia è in corso.Intanto a livello macro l'ottava si chiude con diverse indicazioni in arrivo dagli Stati Uniti, tra cui le vendite al dettaglio, la produzione industriale e la fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan.