Borse europee positive: occhi puntati su Jackson Hole

Daniela La Cava 25 agosto 2021 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

La seduta infrasettimanale parte con moderati rialzi per i listini europei alla vigilia del Simposio di Jackson Hole. Nei primi minuti di scambi le principali Borse del Vecchio continente riescono a imboccare la strada dei rialzi con il Cac40 di Parigi che avanza dello 0,23%, mentre l'indice tedesco Dax sale dello 0,13% e quello inglese dello 0,26 per cento.Per gli investitori il focus dell'ottava resta l'evento organizzato dalla Fed di Kansas City, che chiama a raccolta ogni anno i principali banchieri centrali e che prende il via domani. Occhi puntati soprattutto sull'intervento del presidente Jerome Powell che potrebbe fornire qualche spunto e indizio in più sul tema del tapering, molto discusso nell'ultimo periodo."Il rimbalzo delle azioni è stato in gran parte dettato dal cambio di tono della scorsa settimana del presidente della Fed di Dallas, Robert Kaplan, che ha suggerito che potrebbe rivedere la sua posizione sul tapering se i dati economici si deteriorassero, una posizione non irragionevole da prendere", ricorda Michael Hewson, chief market analyst di CMC Markets UK, in un commento giornaliero sui mercati.Guardando all'Europa, nel corso della mattina è attesa la diffusione dell'indice Ifo in Germania, previsto in calo, che fornirà indicazioni sulla fiducia delle imprese tedesche. "A giugno, l'attività dell'Ifo ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi due anni, tuttavia i recenti eventi nell'Europa occidentale per quanto riguarda le inondazioni hanno visto un rallentamento dell'attività economica nei numeri di luglio", sottolinea ancora Hewson.Intanto Nel pomeriggio dagli Stati Uniti in arrivo gli ordini di beni durevoli. Sul fronte emissioni, è in programma l'asta di Treasury Usa a 5 anni per un importo complessivo di 61 miliardi di dollari.