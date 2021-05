Borse europee positive nonostante minute Fed e bitcoin

Daniela La Cava 20 maggio 2021 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le principali Borse europee che stanno al momento mettendo da parte le preoccupazioni per i forti cali del bitcoin e le indicazioni che sono arrivate ieri dalle minute della Federal Reserve. Nei primi istanti di contrattazioni in Europa prevalgono i segni positivi, con il Dax che avanza dello 0,69% e il Ftse 100 e il Cac40 che salgono rispettivamente dello 0,63% e dello 0,66 per cento.Sui mercati si guarda ai verbali della Fed e all'elemento di novità, che potrebbe alimentare i timori di un tapering del QE e di un rialzo dei tassi in anticipo, rispetto a quanto indicato dalla stessa banca centrale americana. "Alcuni esponenti hanno indicato che, se l'economia dovesse continuare a fare rapidi progressi verso gli obiettivi della Commissione, potrebbe essere appropriato a un certo punto nei prossimi meeting iniziare a discutere un piano per apportare aggiustamenti al ritmo degli acquisti di asset", si legge nel comunicato.Per quanto riguarda gli appuntamenti di giornata, da seguire il discorso del presidente Bce, Christine Lagarde, e alcuni aggiornamenti in arrivo dagli Usa. In particolare, le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, l'indice Philly Fed e l'indice anticipatore.