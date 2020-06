Borse europee positive, nonostante contagi e Fed

Daniela La Cava 26 giugno 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Prende il via in territorio positivo l'ultima seduta della settimana per le principali Piazze europee in scia alla chiusura rialzista di Wall Street e della Borsa di Tokyo, nonostante gli investitori continuino a seguire con timore la questione coronavirus. Nei primi minuti di contrattazioni i listini europei registrano guadagni, con il Dax e il Cac40 che avanzano rispettivamente di circa l'1% e dell'1,14%. Rialzi di oltre l'1% anche per l'indice inglese Ftse 100.Nello scenario attuale si guarda con una certa apprensione a una possibile seconda fase di lockdown negli Stati Uniti. Oltreoceano, i casi di nuovi contagi hanno toccato ieri un nuovo record giornaliero. Tanto che Apple ha deciso di chiudere nuovamente i suoi negozi (32 punti vendita), dopo il balzo di nuovi casi Covid-­19.Il mercato guarda anche alle banche Usa. Nel presentare ieri i risultati degli stress test, la Federal Reserve (Fed) ha annunciato che, nel corso del terzo trimestre, i maggiori istituti finanziari dovranno sospendere le operazioni di buyback e fissare un massimo per la distribuzione di dividendi. Limitazioni che riguardano le 34 principali banche a stelle e strisce. La decisione è stata presa dopo che gli stress test hanno messo in evidenza che diverse banche, in uno scenario particolarmente negativo, simulato tenendo conto degli effetti della pandemia da coronavirus, vedrebbero i loro capitali scendere pericolosamente verso la soglia minima richiesta.