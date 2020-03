Borse europee positive in avvio: Dax è il migliore

Daniela La Cava 30 marzo 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Segno positivo per le principali Borse europee nella prima seduta della settimana, con il Dax che si mette in evidenza con un rialzo di oltre l'1%. Il Ftse Mib e il Cac40 mostrano invece rialzi più contenuti rispettivamente dello 0,03% e dello 0,29%.Sui mercati la volatilità resta una delle protagoniste, con gli investitori che continuano a monitorare tutti gli sviluppi in arrivo dall'emergenza coronavirus, soprattutto sul fronte del numero di contagi nel mondo. È salito il bilancio globale delle vittime del coronavirus: gli ultimi dati della John Hopkins University rivelano che sono almeno 33.925 i decessi provocati da Covid-19, a fronte di più di 720mila persone infettate in tutto il mondo.Intanto, sul fronte delle commodity in scena un nuovo tonfo sui mercati petroliferi, con il Wti e il Brent che perdono circa il 5%. L'oro nero continua a scontare il peggioramento dell'outlook dell'economia globale dovuto alle ripercussioni del virus.