Borse europee positive: da seguire oggi Inflazione Ue, verbali Bce e trimestrali (stasera Netflix)

Redazione Finanza 20 gennaio 2022 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le principali Borse europee che trovano sponda nel rimbalzo dei listini asiatici dopo il nuovo allentamento monetario da parte della banca centrale cinese. Nei primi minuti di contrattazioni in Europa gli indici principali si muovono in territorio positivo, con il Dax che sale dello 0,18% e il Ftse 100 di Londra che avanza dello 0,43%, mentre il listino di Parigi Cac40 segna un +0,17%.Come detto la People's Bank of China (PBOC) ha intensificato le sue misure di allentamento monetario abbassando i tassi sui prestiti di prim'ordine a un anno e a cinque anni per sostenere l'economia. La mossa era attesa dal mercato dopo che lunedì la banca centrale cinese aveva tagliato il suo tasso di credito a medio termine a seguito di una serie di indicatori economici contrastanti.A livello macro, la seduta odierna vede in primo piano, in particolare, il dato finale sull'inflazione della zona euro, in uscita questa mattina, che dovrebbe confermare un aumento del 5% dei prezzi al consumo in un anno. Alle 13.30 è inoltre prevista la pubblicazione dei verbali della riunione di dicembre della Banca centrale europea (Bce). Nel pomeriggio si attende dagli Usa il dato sulle nuove richieste di sussidi, oltre che le vendite di case esistenti. A livello societario occhi puntati questa sera a mercati chiusi sui risultati trimestrali di Netflix.