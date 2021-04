Borse europee poco mosse, focus su inflazione zona euro e trimestrali

Daniela La Cava 30 aprile 2021 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Risveglio all'insegna dei moderati rialzi per le principali Borse europee nell'ultima seduta dell'ottava. Nei primi minuti di scambi i listini del Vecchio continente si muovono in territorio positivo con il Dax che sale dello 0,26%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 salgono rispettivamente dello 0,2% e dello 0,12 per cento. Gli investitori si concentreranno sulla stagione delle trimestrali e sui dati macro previsti in giornata. In particolar modo per la zona euro si attende la lettura flash dell'inflazione per il mese di aprile. Per l'earnings season in primo piano in Europa i conti di due banche, Barclays e BNP Paribas, ma anche quelli di Astrazeneca. Per gli Usa pieno di utili per Amazon nel primo trimestre 2021.