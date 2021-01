Borse europee, pesanti cali in avvio

Daniela La Cava 29 gennaio 2021 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Pesanti cali sulle Borse europee nei primi scambi di giornata. Dopo la chiusura in rosso di Tokyo e le performance negative dei futures Usa i listini del Vecchio continente si muovono in calo: il Dax di Francoforte cede l'1,78%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 indietreggiano rispettivamente dell'1,8% e dell'1,72 per cento. Sui mercati si osserva l'evoluzione della situazione vaccini anti-Covid che resta impegnativa alla luce dei ritardi nelle consegne. Si monitora da vicino anche la situazione politica in Italia con il terzo giorno di consultazioni.La settimana si chiude con numerosi appuntamenti. Arrivano in mattinata gli aggiornamenti sul Pil della Germania oltre al tasso di disoccupazione sempre per la Germania. Per gli Stati Uniti è stato il reddito e la spesa delle famiglie, il PMI Chicago e la lettura finale della fiducia dei consumatori Università del Michigan.