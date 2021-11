Borse europee partono positive, mercati digeriscono Fed

Daniela La Cava 4 novembre 2021 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le principali Borse europee all'indomani della Federal Reserve (Fed). Nei primi minuti di scambi l'indice Dax avanza dello 0,55%, mentre il Cac40 di Parigi sale dello 0,41% e il Ftse 100 mostra un rialzo dello 0,37%. Sotto la lente la Fed.Al termine della riunione di due giorni il Fomc, il braccio di politica monetaria della banca centrale americana, ha diramato un comunicato, in cui si legge che il tapering dei suoi acquisti di bond inizierà "alla fine di questo mese", con una riduzione che sarà, su base mensile, di $15 miliardi. Post annuncio del tapering, Wall Street ha chiuso la sessione della vigilia a nuovi livelli record.A livello macro nella seduta di giovedì 4 novembre, in cui è prevista la riunione dell'Opec+, il calendario prevede i prezzi alla produzione nella zona euro. Per le banche centrali si guarda alla banca centrale norvegese e alla Bank of England (BoE).