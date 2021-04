Borse europee partono in rialzo, stasera la Fed ma anche i conti di Apple e Facebook

Daniela La Cava 28 aprile 2021 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le principali Borse europee in attesa delle indicazioni che giungeranno stasera dalla Federal Reserve (Fed). La seduta odierna è inizita con il segno positivo per il Dax di Francoforte e per il Cac40 di Parigi che avanzano rispettivamente dello 0,42% e dello 0,23%, mentre il Ftse 100 di Londra sale di circa lo 0,37 per cento.Dopo la due giorni del Fomc, il braccio operativo della Fed, stasera comunica la decisione sui tassi e di politica monetaria, a cui seguirà la conferenza stampa del presidente Jerome Powell. "Nonostante sia evidente una forte accelerazione dell'attività economica, la Fed confermerà la sua posizione monetaria ultra-accomodante alla riunione del Fomc", sottolinea Gero Jung, capo economista di Mirabaud Asset Management, aspettando l'annuncio di stasera. "Mentre non verranno pubblicate nuove proiezioni economiche, è improbabile che la dichiarazione ufficiale post riunione venga modificata in modo significativo - aggiunge l'economista -. In particolare, riteniamo che la forward guidance della Fed rimarrà invariata, con la prevista ripresa dell'inflazione che dovrebbe rimanere solo temporanea, mentre non verrà fatto alcun accenno a un calo degli acquisti di asset".Grande attenzione anche alla stagione degli utili che negli Usa ha visto la pubblicazione dei conti da parte di due big del mondo tech: Microsoft e Alphabet che hanno rilasciato una trimestrale migliore delle attese. Si attendono ora i numeri di altre due big del settore, come Facebook e Apple che comunicheranno i risultati stasera a mercati chiusi. Per l'Europa sotto la lente i risultati di Deutsche Bank. Nel primo trimestre dell'anno, la banca tedesca ha riportato gli utili trimestrali migliori dal primo trimestre del 2014, dunque in oltre 7 anni.