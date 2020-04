Borse europee partono in rialzo, si guarda ad allentamento lockdown

Daniela La Cava 27 aprile 2020 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

La settimana parte con il piede giusto in Europa, con gli investitori che guardano positivamente alle misure per allentare il lockdown. Nei primi minuti di contrattazioni il Dax di Francoforte balza di oltre il 2,3%, mentre il Ftse 100 e il Cac40 salgono rispettivamente dell'1,5% e del 2 per cento. Focus anche sui prezzi del petrolio, che hanno iniziato la settimana di contrattazioni in forte calo. Nuovo tonfo dei prezzi del petrolio, con il contratto WTI di giugno che cede più del 13% e il Brent che segna un calo di oltre il 5 per cento.I mercati guardano già anche alle riunioni delle banche centrali, Fed e Bce in testa, previste nel corso dell'ottava, ma si concentrano anche sulla stagione degli utili negli Stati Uniti, con nomi del calibro di Tesla, Apple, Amazon e Boeing.