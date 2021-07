Borse europee partono in calo, focus su dati macro

Daniela La Cava 6 luglio 2021 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee aprono in territorio negativo, in una giornata che si preannuncia all'insegna della cautela in attesa di alcune indicazioni macro e della riapertura di Wall Street che ieri è rimasta chiusa per festività. Nei Primi minuti di scambi l'indice Ftse 100 indietreggia dello 0,17%, mentre il Dax di Francoforte e il Cac40 di Parigi lasciano sul parterre rispettivamente lo 0,57% e lo 0,49 per cento.Tra i dati macro da monitorare in giornata spicca l'indice Zew che misura la fiducia delle imprese tedesche, relativo al mese di luglio. In uscita anche le vendite al dettaglio nell'Eurozona, che daranno una indicazione sull'andamento dei consumi. Dagli Stati Uniti atteso l'indice Pmi servizi di Markit e l'indice Ism non manifatturiero. Gli investitori attendono anche la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Fed di giugno, in cui la banca centrale americana aveva sorpreso il mercato con un tono meno accomodante del previsto.Da seguire anche il comparto oil dopo il nulla di fatto al vertice Opec+ che non ha trovato un accordo sulla produzione.