Borse europee partono deboli, oggi inflazione Ue

Daniela La Cava 2 marzo 2021 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in frenata per le principali Borse europee che si gettano così alle spalle il buon avvio del mese di marzo. Nei primi minuti di scambi l'indice Ftse 100 mostra una flessione dello 0,34%, mentre il Dax di Francoforte e il Cac40 di Parigi cedono rispettivamente lo 0,32% e lo 0.3 per cento. Una debolezza che si è vista anche sui listini asiatici, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso gli scambi con una flessione di quasi lo 0,9% in scia all'alert lanciato dall'autorità bancaria di Pechino, sul rischio di bolle nei mercati finanziari esteri.A livello macro, dopo la carrellata di dati giapponesi e quello sulle vendite al dettaglio tedesche per il mese di gennaio inferiore alle attese, si guarda al market mover di giornata che è rappresentato dall'inflazione della zona euro (si tratta del dato preliminare di febbraio).