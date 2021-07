Borse europee partono con segno più, aspettando la Bce

Daniela La Cava 22 luglio 2021 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Segno più in avvio di scambi per le principali Borse europee che riflettono il sentiment positivo globale dopo l'avvio di settimana segnato dai forti cali. Nei primi minuti di scambi il Dax di Francoforte che avanza dello 0,77%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 registrano rispettivamente un aumento dello 0,52% e dello 0,08 per cento. Il tutto in una giornata che sarà scandita dall'attesa per la riunione della Banca centrale europea (Bce). L'annuncio ufficiale sui tassi è atteso alle 13.45, mentre a partire dalle 14.30 è prevista la conferenza stampa del presidente Christine Lagarde.Diversi poi i dati in uscita nel pomeriggio per gli Usa, tra i più attesi l'aggiornamento settimanale con le nuove richieste di sussidi, il leading index e le vendite di case esistenti. Per la zona euro in arrivo alle 16 anche la fiducia dei consumatori. Per la stagione delle trimestrali in arrivo i numeri di Intel e Twitter.