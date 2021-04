Borse europee partono bene dopo Fed: fioccano trimestrali, attesa per Pil Usa

Daniela La Cava 29 aprile 2021 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee aprono la penultima seduta della settimana in rialzo, con gli investitori che stanno passando al setaccio le indicazioni arrivate dalla riunione di ieri della Federal Reserve (Fed) che ha mantenuto i tassi di interesse vicini allo zero. In avvio di scambi il Dax avanza dello 0,2%, mentre il Cac40 sale dello 0,45% e il Ftse 100 mostra un aumento dello 0,55 per cento.Tornando alla Fed, l'istituto ha confermato anche il programma di Quantitative easing, che comporta l'acquisto di bond, ogni mese, per un valore di almeno 120 miliardi di dollari. Il presidente Powell ha affermato che la ripresa è "sbilanciata e lontana dall'essere completa".Il tutto mentre negli Stati Uniti come in Europa prosegue la stagione delle trimestrali. Oltreoceano riscontri decisamente positivi per Facebook e Apple che hanno annunciato i risultati del primo trimestre ieri sera a mercati chiusi. Sono usciti anche i risultati di alcune big europee, tra cui quelli dell'italo-francese STM. A mercati chiusi sono invece previsti i numeri di Amazon e Twitter.Lato macro, occhi puntati sull'inflazione in Germania. Per gli Usa, oltre alle consuete richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, in primo piano la pubblicazione del Pil annualizzato del primo trimestre. Secondo gli strategist di Mps Capital Services, da questo dato "dovrebbe emergere la forte sovraperformance dell’economia americana rispetto a quella europea, nei primi tre mesi dell'anno".