Borse europee partono bene, Dax avanza di oltre l'1%

Daniela La Cava 8 maggio 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per i principali indici europei, dopo la chiusura positiva di Wall Street e della Borsa di Tokyo. Nei primi istanti di contrattazioni il Dax di Francoforte e il Cac40 salgono di oltre l'1%, mentre Londra è chiusa per festività. Sui mercati si attendono i dati sul mercato del lavoro americano per il mese di aprile. A partire dalle 14.30 verrà diffuso il tasso di disoccupazione, il salario medio orario e le non farm payrolls.Non solo, si guarda anche all’asse Usa-Cina con il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, e il rappresentante al Commercio Usa, Robert Lighthizer, che hanno avuto un colloquio telefonico con il vicepremier cinese Liu He. Stando alle fonti di Pechino e di Washington, le controparti hanno parlato di questioni inerenti all’economia e la pubblica sicurezza, soprattutto in relazione alla "Phase 1", l'intesa raggiunta a gennaio sul fronte commerciale.