Borse europee, nuovo slancio rialzista: Ftse 100 torna e sale di quasi l'1,6%

Daniela La Cava 29 dicembre 2020 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Partenza all'insegna dei rialzi per le principali Borse europee dopo le performance positive di Wall Street e della Borsa di Tokyo che ha toccato i massimi degli ultimi 30 anni. In Europa nei primi minuti di scambi prevalgono i segni più: dopo la corsa di ieri anche oggi il Dax di Francoforte si mette in luce e avanza dello 0,5%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 (torna oggi agli scambi) salgono rispettivamente dello 0,34% e dell'1,57 per cento. A trainare corsa degli indici globali le speranze di una ripresa economica in scia alla ratifica del piano di stimolo economico Usa per far fronte agli effetti della pandemia. In una giornata priva di indicazioni macroeconomiche di rilievo, gli operatori continueranno a monitorare l'evoluzione della pandemia e le indicazioni in arrivo dal fronte dei vaccini dopo l'avvio del piano vaccinale in Europa negli ultimi giorni.