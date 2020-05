Borse europee mostrano prudenza in avvio

Daniela La Cava 11 maggio 2020 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Borse europee si muovono in territorio positivo in avvio di contrattazioni, ma mostrano ancora un atteggiamento cauto. Nei primi minuti di contrattazioni il Cac40 di Parigi avanza dello 0,18%, il Dax di Francoforte e il Ftse 100 di Londra salgono rispettivamente dello 0,34% e dello 0,79 per cento. Lo scenario appare dominato da un miglioramento del sentiment tra gli operatori in scia all'allentamento delle misure di lockdown varate a seguito della pandemia del coronavirus un po' ovunque, nel mondo. Certo, la parola cautela resta, se si considera che la Corea del Sud ha lanciato domenica un avvertimento sull'arrivo di una possibile seconda ondata di contagi, stando a quanto riporta Reuters.