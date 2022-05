Borse europee, moderati rialzi in avvio: tra i temi da seguire oggi la riunione del Consiglio Ue

La settimana prende il via con moderati rialzi per le principali Borse europee che beneficiano della notizia dell’allentamento delle restrizioni contro il Covid-19 in Cina e di minori timori sul ritmo dei rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Nei primi minuti di contrattazioni il Dax di Francoforte sale dello 0,23%, mentre il Cac40 di Parigi avanza dello 0,12% e l’indice Ftse 100 segna un rialzo di circa lo 0,33 per cento.

La sessione odierna non avrà il faro di Wall Street chiusa per la festività nazionale del Memorial Day, con gli scambi Oltreoceano che riprenderanno regolarmente martedì.

In primo piano anche gli ultimi sviluppi sul fronte russo con il nulla di fatto sull’embargo Ue al petrolio. Il vertice europeo, indetto per mettere a punto un accordo di massima sul sesto pacchetto di sanzioni, in vista del Consiglio europeo che prende il via oggi, non ha trovato l’accordo sul blocco delle importazioni di greggio russo a partire dalla fine dell’anno. Tra gli indicatori del giorno, attenzione alla prima stima dell’indice dei prezzi al consumo in Germania a maggio. Il consenso di Reuters prevede un’accelerazione dell’inflazione all’8,0% in un anno dopo il +7,8% di aprile.