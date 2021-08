Borse europee miste, si districano tra aumento casi Covid e politica monetaria Fed

Daniela La Cava 20 agosto 2021 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

Partenza mista nell'ultima seduta della settimana per principali Borse europee dopo la chiusura contrastata di Wall Street. SEgno meno per il Dax di Francoforte che cede lo 0,44% e il Cac40 che indietreggia dello 0,25%, mentre l'indice di Londra Ftse 100 strappa un segno positivo a +0,08 per cento.I future su Wall Street si muovono, intanto, in territorio negativo. Sul tavolo restano i timori legati alle prossime mosse della Fed sul tapering e all'evoluzione del coronavirus con la variante Delta che continua a diffondersi. Il tutto in una giornata che non prevede la pubblicazione di dati macro di rilievo.