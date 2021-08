Borse europee miste prima dei dati lavoro Usa

Daniela La Cava 6 agosto 2021 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Movimenti incerti per le principali Borse europee che iniziano l'ultima seduta della settimana miste, nonostante la chiusura positiva di Wall Street. L'unico segno positivo, con rialzi moderati, è quello dell'indice Dax che sale dello 0,03%, mentre l'indice Ftse 100 e il Cac40 segnano una flessione rispettivamente dello 0,18% e dello 0,20 per cento.Tra i dati in evidenza oggi, il market mover di giornata è rappresentato dai dati del mercato del lavoro Usa in uscita alle 14. Il Dipartimento del lavoro Usa comunicherà il tasso di disoccupazione, le non farm payrolls e il salario medio orario per il mese di luglio. "Il dato assume particolare rilevanza visto che è l’ultimo tassello che manca, ovvero un significativo recupero degli occupati, per portare la Fed a rivedere la propria politica sul QE", affermano gli esperti di Mps Capital Services.Prima dell'avvio degli scambi è stata pubblicata la produzione industriale in Germania. Il dato ha mostrato una crescita del 5,1% su base annua contro il +16,6% della passata rilevazione (dato rivisto da +17,3%) e il +7,9% del consensus Bloomberg. Su base mensile il dato ha registrato una flessione dell'1,3% contro il precedente -0,8% (consensus Bloomberg a +0,5%). In mattinata si attende la produzione industriale per l'Italia.