Borse europee miste: i temi in evidenza oggi

7 settembre 2021

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee viaggiano in ordine sparso, riflettendo le performance miste dei listini asiatici. In questo momento il Dax di Francoforte cede lo 0,12%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 arretrano rispettivamente dello 0,25% e dello 0,02 per cento.Sotto la lente dei mercati alcuni dati macro. In particolare, la bilancia commerciale della Cina ha messo in evidenza un balzo delle esportazioni cinesi pari a +25,6% su base annua ad agosto, meglio del rialzo del 17,1% atteso dal consensus. In Germania migliora la produzione industriale a luglio. Il dato ha mostrato un rialzo mensile dell'1% contro il precedente -1% (dato rivisto da -1,3%) e il +0,8% del consensus Bloomberg. Su base annua la produzione industriale ha registrato un'accelerazione al ritmo del 5,7% dal precedente +5,4% (dato rivisto da +5,1%) e rispetto al +5,1% a indicato dagli analisti. "I dati di oggi hanno finalmente portato il tanto atteso rimbalzo dell'industria tedesca, ma è lontano dall'essere una vera e propria esplosione della produzione, sottolineando che i problemi della catena di approvvigionamento rimangono una minaccia più grande per l'industria tedesca rispetto alla pandemia", rimarcano gli economisti di ING.Lato maro oggi l'attenzione del mercato è rivolta all'indice tedesco Zew e alla lettura finale del Pil del secondo trimestre della zona euro. Si attende intanto oggi il ritorno agli scambi di Wall Street chiusa ieri per festività.