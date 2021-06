Borse europee miste, focus su inflazione Ue e Adp Usa

Daniela La Cava 30 giugno 2021 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Avvio di contrattazioni misto per le principali Borse europee. Nell'ultimo seduta del secondo trimestre e che sancisce la fine della prima parte dell'anno, l'indice tedesco Dax cede lo 0,04%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 restano in territorio positivo, mostrando rispettivamente una crescita dello 0,06% e dello 0,14%.Gli operatori si concentrano sulle indicazioni macro. Dopo gli aggiornamenti in arrivo da Cina, Giappone e Francia, si attende l'inflazione in Italia, ma anche il tasso di disoccupazione in Germania. Per la zona euro occhi puntati sulla stima preliminare dell'inflazione di giugno. Arrivano anche le prime indicazioni dal mercato del lavoro Usa di giugno, con la pubblicazione del sondaggio Adp per gli occupati privati. In vista dell'appuntamento di venerdì quando il dipartimento del lavoro Usa comunicherà l'aggiornamento mensile sulle non-farm payrolls, disoccupazione e salari.