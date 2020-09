Borse europee, marcia rialzista in avvio: attesa per test Pmi

Daniela La Cava 23 settembre 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Per le principali Borse europee la seduta infrasettimanale si apre in rialzo. Nei primi istanti di contrattazioni il Cac40 mostra un rialzo di oltre l'1%, mentre il Dax di Francoforte e il Ftse 100 londinese mostrano rispwtivamente un guadagno dell'1,09% e dell0 0,8 per cento.A breve inizieranno a susseguirsi gli aggiornamenti di settembre degli indici Pmi servizi e manifatturiero per le principali economie della zona euro e per gli Stati Uniti. Numeri utili a capire se verrà confermata ancora la ripresa vista nei mesi scorsi. Intanto ieri sui mercati si è assistito a una parziale inversione di tendenza, dopo il sell-off che ha caratterizzato l'avvio d'ottava, ma restano in primo piano i timori legati all'evoluzione della pandemia e ai riflessi sulle prospettive economiche ora che l'anno volge al termine.Sempre per il fronte macro prima dell’avvio in Germania è stato comunicato l’aggiornamento mensile sulla fiducia dei consumatori che mostra un lieve miglioramento, pur sostando ancora in territorio negativo. Secondo il sondaggio Gfk in relazione al mese di ottobre, la fiducia dei consumatori tedeschi si è attestata a -1,6 punti dai -1,7 punti della passata rilevazione (dato rivisto da -1,8 punti precedenti). Deluse le attese degli analisti che si aspettavano un dato pari a -0,8. "In Germania la fiducia dei consumatori si ferma.