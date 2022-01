Borse europee, l'avvio è atteso in rialzo: i temi in evidenza oggi

Daniela La Cava 10 gennaio 2022 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di contrattazioni e di settimana in territorio positivo in Europa. Si tratta di un'ottava ricca di dati e di appuntamenti, con gli investitori che attendono in particolare il dato sull'inflazione americana (in uscita mercoledì) e ulteriori commenti dal presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, nel corso delle audizioni di fronte alla Commissione bancaria del Senato. Il tutto in un contesto in cui si continua a monitorare costantemente l'andamento dei contagi Covid nel mondo."La scorsa settimana è stata una settimana dai due volti per i mercati azionari europei, che nei primi tre giorni hanno registrato forti performance con lo Stoxx600 che ha stabilito un nuovo record. L'ultima parte della settimana si è rivelata invece più impegnativa dopo che gli ultimi verbali della Federal Reserve hanno mostrato una maggiore ansia tra molti funzionari della Fed per i livelli elevati e persistenti di inflazione, con il risultato che la maggior parte dei guadagni della settimana è scomparsa", ricorda Michael Hewson, chief market analyst di CMC Markets UK.Intanto oggi il calendario macro prevede la fiducia degli investitori nella zona euro (Sentix) ma anche il tasso di disoccupazione sempre nell'area euro. Per gli Usa in uscita le vendite e scorte all'ingrosso.