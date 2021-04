Borse europee inizia seduta su via rialzi, attesa per stagione utili e dati macro

Daniela La Cava 15 aprile 2021 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee aprono la penultima seduta della settimana in territorio positivo, pur mantenendo un atteggiamento cauto in vista degli aggiornamenti attesi oggi dalla stagione degli utili negli Stati Uniti e dai dati sull'inflazione di alcune tra le principali economie della zona euro, tra cui l'Italia. Nel Vecchio continente l'indice inglese Ftse 100 avanza di circa lo 0,34%, mentre il Dax e il Cac40 mostrano una crescita rispettivamente dello 0,14% e dello 0,07 per cento.Dopo i riscontri sull'inflazione in Germania, con la lettura finale dell'indice tedesco dei prezzi al consumo tedesco che ha mostrato una crescita mensile dello 0,5% e dell'1,7% su base annuale a marzo (dati in linea con il consensus e la precedente lettura), si attende in mattinata la riunione della banca centrale turca sui tassi e l'inflazione in Italia. Nel pomeriggio occhi puntati sugli Stati Uniti, dove verranno pubblicati i dati settimanali sui sussidi alla disoccupazione ma anche le vendite al dettaglio e la produzione industriale. Nella carrellata di dati anche due indicatori anticipatori, l’Empire State Index e il Philly Fed Index, che potrebbero, secondo alcuni esperti, confermare lo slancio dell’economia americana. Per la stagione degli utili in Usa l'attenzione si concentra sui risultati del primo trimestre di Bank of America, Citigroup e PepsiCo.