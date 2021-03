Borse europee incerte: oggi attesa per inflazione Usa

Daniela La Cava 10 marzo 2021 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Apertura incerta per le principali Borse europee. Nei primi istanti di contrattazioni fioccano i segni meno in Europa, con l'indice inglese Ftse 100 che lascia sul terreno lo 0,65% mentre il Dax e il Cac40 si muovono sulla linea della parità. Oggi gli investitori guarderanno al pacchetto di stimolo fiscale che passa alla Camera per l’ultimo esame prima dell’approvazione definitiva, ma soprattutto al dato sull'inflazione di febbraio per gli Stati Uniti. Un dato molto atteso alla luce del dibattito che è tornato in primo piano nelle ultime settimane proprio sull'inflazione.Intanto sui listini pesano anche i movimenti incerti dei futures Usa, successivi ai forti acquisti che, nella sessione della vigilia, hanno interessato il Nasdaq. Il listino dei titoli tecnologici è balzato ieri del 3,7%, riportando il rialzo più forte dal mese di novembre, grazie al ritorno degli investitori sui titoli growth, particolarmente tartassati nelle ultime sessioni sulla scia del balzo recente dei tassi dei Treasuries Usa.