Borse europee incerte: ecco i temi caldi da seguire oggi

Daniela La Cava 11 aprile 2022 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Prende il via all'insegna dell'incertezza la seduta per le principali Borse europee. Se il Dax e il Ftse 1oo iniziano la giornata in territorio negativo rispettivamente dello 0,09% e dello 0,12%, il Cac40 di Parigi sale di quasi lo 0,7% all'indomani del primo turno delle elezioni presidenziali. Come da attese, il presidente uscente Emmanuel Macron si è aggiudicato la vittoria del primo turno delle presidenziali ma, altrettanto come da attese, lo scarto con la rivale Marine Le Pen si è confermato decisamente ridotto. E così saranno loro due a sfidarsi nel ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi del prossimo 24 aprile.Lo scenario internazionale pone però ancora le incertezze legate alle prossime mosse di politica monetaria, all'inflazione e al conflitto Russia-Ucraina, mentre il prezzo del petrolio scende di oltre il 2% con una crescente preoccupazione per la situazione Covid in Cina. La settimana che si apre, seppur abbreviata per i mercati in Europa e negli Usa (chiusi venerdì prima del weekend di Pasqua), si preannuncia densa sul fronte macro con gli incontri di politica monetaria della Bank of Canada (mercoledì) e della Banca centrale europea (Bce), in agenda giovedì, che sarà preceduta dai dati sui prezzi al consumo negli Stati Uniti (martedì).L'inflazione Usa potrebbe aver raggiunto l'8,5% su base annua a febbraio, secondo il consenso di Reuters. In Cina, le statistiche ufficiali sull'inflazione pubblicate oggi hanno mostrato un aumento dei prezzi alla produzione superiore alle attese, dell'8,3% in un anno. Infine, si ricorda l'avvio della nuova stagione dei conti, che inizierà mercoledì negli Stati Uniti con i risultati trimestrali delle banche americane.