Borse europee in rosso, sotto lente messaggi Fed

11 giugno 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Primi minuti di contrattazioni in rosso per le principali Borse europee, all'indomani del meeting della Fed. Avvio negativo a Francoforte con il Dax che cede il 2,7%, mentre il Ftse 100 di Londra e l'indice di Parigi Cac40 lasciano rispettivamente sul terreno il 2,5% e il 2,76%.Nel confermare i tassi sui fed funds vicini allo zero, l'istituto guidato da Jerome Powell ha aggiornato il dot plot, ovvero il grafico da cui emergono le previsioni del Fomc sull'andamento futuro dei tassi, aggiornando anche le stime sull'economia degli Stati Uniti. Dal quale emerge che la Fed non ha alcuna intenzione di alzare i tassi almeno fino al 2022, a conferma delle preoccupazioni sulle condizioni di salute dell'economia degli Stati Uniti, affossate dagli effetti della pandemia da coronavirus.