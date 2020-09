Borse europee in rosso, paura contagi torna a prevalere

Daniela La Cava 21 settembre 2020 - 09:12

Partenza in deciso ribasso in Europa. Nei primi istanti di contrattazioni segno meno per il Dax che lascia sul terreno circa l'1%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 indietreggiano rispettivamente dello 0,86% e dello 0,89% in un avvio dominato dai timori circa l'evoluzione della pandemia. Nei giorni scorsi l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si è soffermato sull'evoluzione della pandemia in Europa, con "il livello di contagi" che viene definito "allarmante". Il tutto in una giornata che vede la chiusura per festività della Borsa di Tokyo (resterà chiusa anche domani) e un'agenda macroeconomica che prevede pochi dati in uscita oggi. Da monitorare solo l'indice Chicago Fed.