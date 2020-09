Borse europee in rosso dopo tonfo Wall Street, aspettando i dati Usa

Daniela La Cava 4 settembre 2020 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Freno a mano tirato per le principali Borse europee, dopo lo scivolone di ieri di Wall Street, che ha visto soprattutto il Nasdaq essere travolto da corpose prese di profitto. Nei primi minuti di contrattazioni prevalgono le vendite con il Dax di Francoforte che cede quasi l'1%, giù anche il Cac40 e il Ftse 100 che lasciano sul terreno rispettivamente lo 0,87% e lo 0,77 per cento.Lato macro si attendono i dati relativi al mercato del lavoro americano per il mese di agosto. Come ogni primo venerdì del mese, il dipartimento del lavoro comunicherà a partire dalle 14:30 ora italiana il tasso di disoccupazione, i salari e le nonfarm payrolls (le buste paga nei settori non agricoli). Secondo il consensus Bloomberg ad agosto dovrebbero essere creati 1,35 milioni posti di lavoro, con un tasso di disoccupazione al 9,8 per cento.