Borse europee in rosso dopo recenti record: i temi da seguire oggi

Daniela La Cava 16 agosto 2021 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

La settimana parte in rosso per le principali Borse europee, che dopo i record della passata ottava provano oggi a digerire i dati in arrivo dalla Cina e guardano alla pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione Fomc. Nei primi minuti di scambi, il Dax di Francoforte cede lo 0,58% mentre il Cac40 e il Ftse 100 indietreggiano di circa lo 0,75%. Dall'Asia stamattina sono arrivate indicazioni di segno opposto: crescita in rallentamento per la produzione industriale e le vendite al dettaglio in Cina, mentre il Pil giapponese è aumentato più del previsto nel secondo trimestre. Sui mercati finanziari si guarda anche alle notizie in arrivo dall'Afghanistan."La scorsa settimana ha visto raggiungere diversi massimi record per le azioni europee con il Dax in testa", ricorda Michael Hewson, chief market analyst di CMC Markets UK, sottolineando che al momento sembrano esserci pochissime prove che i casi di varianti Delta in aumento nella regione asiatica stiano causando ai mercati ansia o notti insonni, anche se l'ottimismo sulla storia di ripresa negli Stati Uniti ha subito un duro colpo venerdì pomeriggio dopo che la fiducia dei consumatori del Michigan ha raggiunto il livello più basso dell'ultimo decennio.