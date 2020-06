Borse europee in rosso dopo giovedì nero

Daniela La Cava 12 giugno 2020 - 09:10

Partenza in rosso per i principali listini europei, che non riescono a imboccare la strada dei rialzi dopo il giovedì nero che ha visto anche il tracollo di Wall Street. Nei primi istanti di contrattazioni il Dax lascia sul terreno quasi l'1% a 11.860 punti, mentre il Ftse 100 si muove poco sotto la soglia dei 6mila punti (-1,35%) e il Cac40 di Parigi cede l'1 per cento.Si è riaccesa la spia risk off, con i mercati che ieri non solo hanno pagato le dichiarazioni improntata alla cautela arrivate mercoledì sera dalla Federal Reserve (Fed), che ha escluso un rialzo dei tassi prima del 2022 in scia agli effetti della pandemia sull'economia Usa, ma hanno fatto nuovamente i conti con i timori di una seconda ondata di coronavirus negli Usa dopo che i contagi sono tornati a salire in diversi Stati dopo il ritiro delle misure di lockdown.Tra i dati macro da monitorare nel corso della giornata la produzione industriale per la zona euro e la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan.