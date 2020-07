Borse europee in rialzo nel giorno dei dati Usa sul lavoro

Daniela La Cava 2 luglio 2020 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Spunti rialzisti in avvio per le principali Borse europee nel giorno dei dati sul lavoro americano. Nei primi minuti di contrattazioni prevalgono i segnali positivi, con l'indice Ftse 100 che sale dello o,59%, mentre il Dax e il Cac40 mostrano un guadagno rispettivamente dell'1,08% e dello 0,77%. Gli operatori sono in attesa dei numeri sull'occupazione a stelle e strisce che dovrebbero mostrare un ulteriore miglioramento a giugno, dopo la sorpresa positiva di maggio. I dati verranno comunicati con un giorno di anticipo perchè domani Wall Street resterà chiusa per le celebrazioni dell'Independence Day.Non solo, gli investitori continuano a scommettere su un vaccino contro il coronavirus, stavolta sviluppato congiuntamente dal colosso farmaceutico Usa Pfizer e dalla tedesca BioNtech. Le società hanno definito positivi i risultati delle sperimentazioni che sono state condotte su 45 persone.