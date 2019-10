Borse europee in rialzo in avvio, dati Usa ancora sotto la lente

Daniela La Cava 4 ottobre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

La seduta parte in territorio positivo per le principali Borse europee, compresa quella tedesca che torna agli scambi dopo la chiusura di ieri per festività. Nei primi minuti di contrattazioni il Dax fi Francoforte mostra un leggero aumento dello 0,07% a 11.935 punti, mentre il Ftse 100 e il Cac40 salgono rispettivamente dello 0,16% a 5.447 punti e dello 0,12% a 7.091 punti. La cautela potrebbe, tuttavia, prevalere nel corso della mattinata dettata dai timori sullo stato di salute dell'economia Usa e dall'attesa per i dati sul mercato del lavoro (sempre in arrivo dagli Usa), che verranno diffusi alle 14.30 ora italiana.