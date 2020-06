Borse europee in rialzo, aspettando confronto leader Ue

Daniela La Cava 19 giugno 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

La giornata inizia in rialzo per le principali Borse europee. Nei primi istanti di contrattazioni il Dax sale di circa lo 0,58%, mentre il Ftse 100 e il Cac40 mostrano un guadagno rispettivamente dello 0,37% e dello 0,87 per cento.Sotto la lente la riunione del Consiglio europeo. I capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell’UE parteciperanno a una riunione in video conferenza ed esamineranno la questione della creazione di un fondo per la ripresa per rispondere alla crisi Covid-19 e un nuovo bilancio a lungo termine dell'UE. In particolare, i leader dell'UE sono chiamati a fare il punto della situazione, tra le altre cose, sul cosiddetto 'Next Generation EU', strumento straordinario dotato di 750 miliardi di euro.