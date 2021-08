Borse europee e Piazza Affari verso per avvio in calo: i temi in evidenza oggi

Daniela La Cava 17 agosto 2021 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee (Piazza Affari) si dirigono verso un avvio di scambi all'insegna dei ribassi, nonostante i nuovi record messi a segno ieri da Wall Street. Il contesto internazionale resta incerto per via delle preoccupazioni legate alle turbolenze in Afghanistan ma anche per prospettive dell'economia cinese dopo i dati inferiori alle attese diffusi ieri.Sui mercati l'attenzione è rivolta in questi giorni anche alla Federal Reserve (Fed). In attesa dei verbali del Fomc relativi alla riunione di luglio in uscita domani sera, oggi si attende un discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, per un aggiornamento sullo stato di salute della più grande economia globale. Intanto in una intervista a Cnbc, il presidente della Fed di Boston, Eric Rosengren, ha dichiarato che sarebbe pronto a iniziare a ridurre gli acquisti di asset già questo autunno. E ieri il "Wall Street Journal" ha riferito che i funzionari della Fed stanno valutando di concludere gli acquisti di asset entro la metà del 2022, se la ripresa economica continuerà. Insomma, nelle ultime settimane si sta assistendo a un cambio delle attese sulle mosse di politica monetaria della Fed con sempre più membri del board che spingono per l’avvio il prima possibile del tapering, ossia la riduzione graduale degli acquisti di asset.Diversi gli spunti in calendario oggi. Il calendario macro prevede la stima preliminare del Pil della zona euro per il secondo trimestre 2021. Per gli Stati Uniti sono diversi gli appuntamenti da cerchiare in rosso in agenda. A cominciare dalle vendite al dettaglio anticipate, segue la produzione industriale e la fiducia dei costruttori Nahb. Lato Fed sono attesi gli interventi del presidente Jerome Powell e di Kashkari (Fed non votante). E inizia oggi il comitato permanente del Congresso nazionale che si concluderà venerdì 20. Una riunione di quattro giorni che dovrebbe discutere di una legge anti-sanzioni a Hong-Kong e Macao.