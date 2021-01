Borse europee deboli: stasera il Fomc e le trimestrali di Apple e Tesla

Daniela La Cava 27 gennaio 2021 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Partenza debole per le principali Borse europee, dopo la chiusura in calo di Wall Street. Stamattina in avvio di scambi in Europa hanno la meglio i segni negativi: il Dax cede lo 0,48%, mentre il Ftse 100 e il Cac40 perdono rispettivamente lo 0,70% e lo 0,30 per cento. Mentre si continua a guardare alla situazione politica italiana e all'evoluzione della pandemia e delle vaccinazioni, stasera si attendono le indicazioni della prima riunione del 2021 della Fed. Dopo la decisione sui tassi è prevista la conferenza stampa del presidente Jerome Powell.Tra i dati macro di giornata, sono giunte indicazioni deboli dalla Germania. La fiducia dei consumatori è peggiorata più del previsto a febbraio. Secondo il sondaggio Gfk, la fiducia dei consumatori tedeschi si è attestata a -15,6 punti rispetto ai -7,5 punti della passata rilevazione (dato rivisto da -7,3). Gli analisti si attendevano un dato pari a -7,9 punti.Intanto oggi sono attesi gli ordini di beni durevoli di dicembre negli Stati Uniti. In calendario per la stagione degli utili le trimestrali di tre big: Apple, Tesla e Facebook.