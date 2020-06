Borse europee deboli, attesa per l'indice Ifo

Daniela La Cava 24 giugno 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Prudenza in avvio di contrattazioni in Europa. Nei primi minuti di contrattazioni l'indice di Londra Ftse 100 cede lo 0,56%, mentre il Dax e il Cac40 lasciano sul terreno rispettivamente lo 0,4% e lo 0,43 per cento.L'attenzione degli investitori resta focalizzata sulla pandemia, in particolare sui timori di una nuova ondata di contagi. Sulla questione è intervenuto ieri l'epidemiologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, che ha avvertito che alcune aree degli Stati Uniti stanno iniziando ad assistere a "un balzo allarmante" dei nuovi casi COVID-19. Fauci ha tuttavia precisato anche che gli stati alle prese con nuove infezioni da coronavirus potrebbero non aver bisogno di sperimentare "un lockdown assoluto".Lato macro, l'appuntamento di giornata è con l'indice Ifo relativo alla fiducia delle imprese tedesche.