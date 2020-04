Borse europee con avvio sprint

Daniela La Cava 16 aprile 2020 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Avvio sprint per le Borse europee che provano a gettarsi alle spalle le ultimi debole sedute. Nei primi istanti di scambi il Dax di Francoforte avanza dell'1,13%, mentre il Ftse 100 e il Cac40 salgono rispettivamente dello 0,83% e dello 0,98 per cento. Gli investitori provano guardare oltre ai deludenti dati arrivati ieri dagli Stati Uniti e si preparano al nuovo test di oggi con le nuove richieste di sussidi di disoccupazione.Lato societario occhi puntati sulla stagione delle trimestrali in Usa, che questa settimana vede i big bancari di Wall Street in primo piano: se ieri sono usciti i numeri trimestrali di BofA e Citigroup, oggi tocca a BlackRock e Morgan Stanley comunicare i conti del primo trimestre.