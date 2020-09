Borse europee cercano il rimbalzo, sotto lente dati tedeschi e cinesi

Daniela La Cava 7 settembre 2020 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee si preparano a iniziare la prima seduta della settimana con moderati rialzi. In una giornata senza il faro di Wall Street, chiusura per la festività del Labor day, gli indici europei provano a cercare la strada dei rialzi dopo i cali della passata ottava. Sotto la lente i dati arrivati stamattina dalla Cina, con la bilancia commerciale relativa al mese di agosto che ha mostrato un miglioramento delle esportazioni che hanno mostrato una crescita dell'11,6% su base annua rispetto al +10,4% della passata rilevazione (consensus Bloomberg a +12,4%), importazioni in ribasso dello 0,5% su base annua dal precedente +1,6% e dalla crescita del 6,1% indicato dagli analisti. Nel mese di agosto, la Cina ha riportato un surplus di quasi 416,6 miliardi di yuan rispetto ai 386 miliardi stimati.In primo piano anche i dati tedeschi relativi alla produzione industriale di luglio. "Il rimbalzo ha perso vigore a luglio, ma l'economia rimane sulla buona strada per una buona performance nel terzo trimestre", commentano gli esperti di Ing.