Borse europee caute nel finale d'ottava: ecco gli spunti macro da seguire oggi

Redazione Finanza 27 maggio 2022 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei riescono a strappare un segno positivo, seppure con rialzi moderati, in avvio dell'ultima seduta della settimana. Il contesto resta incerto ma i listini globali, europei compresi, si stanno dirigendo a chiudere una settimana positiva. In questo momento il Cac40 avanza dello 0,33% mentre il Dax di Francoforte sale dello 0,08%, segno meno per il Ftse 100 di Londra che mostra un -0,03 per cento.Ieri Wall Street ha messo a segno solidi rialzi (+1,99% lo S&P 500, +2,7% il Nasdaq Composite) avviandosi alla prima settimana positiva dopo la lunga striscia di settimane negative. Il Dow Jones questa settimana è in crescita del 4,4%, lo S&P 500 del 4% e il Nasdaq Composite del 3,4%. Sponda al rally degli ultimi giorni dai verbali della Federal Reserve che hanno fatto sperare in una possibile pausa ai suoi rialzi dei tassi che è prevista entro la fine dell'anno. SLato macro, la settimana si chiude il 27 maggio con diversi spunti, soprattutto in arrivo dagli Usa. In uscita la bilancia commerciale, il reddito e spesa personale, il deflatore Pce core ma anche la fiducia dei consumatori calcolata dall'Università del Michigan. Parte l'assemblea parlamentare della Nato (fino al 30) e si attende il giudizio di Fitch sull’Italia.