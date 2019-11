Borse europee caute in avvio

Daniela La Cava 11 novembre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

La settimana parte all'insegna della cautela per le4 principali Borse europee. A Parigi l'indice Cac40 inizia la seduta in flessione dello 0,23%, mentre il Dax di Francoforte lascia sul terreno lo 0,43 e il Ftse 100 cede lo 0,5 per cento.Diverse le situazioni che impongono una certa prudenza sui mercati: a cominciare dalle tensioni a Hong Kong. Inoltre, l'ottimismo su un imminente accordo tra Usa e Cina per porre fine all'escalation della guerra commerciale si è smorzato, dopo che è stato lo stesso presidente Trump ad affermare di non aver raggiunto alcun accordo per eliminare i dazi già imposti sui prodotti cinesi. C'è poi il risultato delle elezioni in Spagna da monitorare, con i socialisti primi ma senza la maggioranza e l'exploit dell'estrema destra di Vox.