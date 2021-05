Borse europee caute in attesa di Pmi manifattura e servizi

Daniela La Cava 21 maggio 2021 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Per le principali Borse europee l'ultima seduta della settimana parte "cautamente positiva" in scia alla chiusura in rialzo di Wall Street e della piazza finanziaria di Tokyo. Nei primi minuti di contrattazioni il Dax di Francoforte sale dello 0,19% e il Cac40 di Parigi mostra un +0,3%, mentre il Ftse 100 mostra un lieve calo dello 0,04 per cento.Oggi gli investitori guardano alla pubblicazione di alcuni dati macro in uscita nel corso della giornata, in particolare si concentrano sui dati anticipatori come il Pmi manifattura e servizi per il mese di maggio delle principali economie (tra cui l'eurozona e gli Usa). Attesa anche per il discorso del presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, che terrà dopo la riunione dell'Eurogruppo a Lisbona.