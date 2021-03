Borse europee caute dopo rally in avvio d'ottava, oggi Pil eurozona

Daniela La Cava 9 marzo 2021 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

E' atteso un avvio di contrattazioni all'insegna della cautela in Europa (compresa Piazza Affari), con il rischio di interrompere il positivo avvio di settimana che ha visto ieri il Dax salire del 3,3% e raggiungere un nuovo massimo intraday. In attesa della riunione della Banca centrale europea (Bce) di giovedì 11 marzo, l'attenzione degli investitori resterà puntata al Congresso Usa per l'approvazione del piano di stimoli 1,9 trilioni di dollari che potrebbe far partire gli aiuti alle famiglie americane già da questo mese.A livello macro si guarda alla bilancia commerciale tedesca che ha mostrato a gennaio un surplus di oltre 22 miliardi di euro e alla produzione industriale per l'Italia. Tra i market mover di giornata il Pil dell'ultimo trimestre del 2020 per la zona euro. Attesa anche per la pubblicazione delle stime economiche da parte dell'Ocse. A Piazza Affari da monitorare i conti di Leonardo.