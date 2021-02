Borse europee caute, crollo record per Pil 2020 Uk

Daniela La Cava 12 febbraio 2021 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza all'insegna della cautela per le principali Borse europee nell'ultima seduta della settimana, con gli investitori alla finestra dopo i dati arrivati dal Regno Unito e con un occhio sempre attento ai casi di Covid-19 nel mondo e al ritmo di vaccinazioni. Nei primi minuti di contrattazioni movimenti ribassisti per il Dax che lascia sul terreno lo 0,6%, mentre il Cac40 cede lo 0,3% e il Ftse 100 indietreggia dello 0,22 per cento.Tra i dati più importanti di giornata il Pil 2020 del Regno Unito è crollato del 9,9% su base annua, soffrendo la contrazione record della storia, a causa delle misure di restrizione per il lockdown che sono state imposte nel paese per arginare i casi di coronavirus. Gli economisti avevano previsto una flessione del prodotto interno lordo UK dell'8%. In calendario oggi anche il meeting della banca centrale russa e la lettura preliminare di febbraio della fiducia consumatori calcolata dall'università del Michigan negli Usa.