Borse europee caute, aspettando Fed e pioggia di conti

27 aprile 2021

Si muovono poco sotto la parità i principali listini europei che non trovano sponda nei nuovi record dell'indice S&P 500 e del Nasdaq a Wall Street messi a segno ieri sera. Nei primi minuti di scambi il Dax scivola dello 0,18%, mentre il Cac40 di Parigi lascia sul parterre lo 0,04 per cento. Sui mercati sembra prevalere la cautela in vista della riunione della Federal Reserve, in agenda domani, e di una pioggia di trimestrali societarie a Wall Street (ma anche in Europa), tra cui spiccano Alphabet e Microsoft.Viene anche seguita attentamente l'evoluzione della situazione sanitaria in India, dove i contagi hanno toccato livelli senza precedenti e il sistema sanitario è al collasso, tanto da promuovere la mobilitazione internazionale per affrontare la nuova ondata di epidemia di coronavirus.