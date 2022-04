Borse europee avanzano in avvio, ma restano timori tra Ucraina e banche centrali 'falco' (Fed in testa)

Daniela La Cava 8 aprile 2022 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana prende il via in territorio positivo per le principali Borse europee in scia ai guadagni di Wall Street. Il Dax, tra i migliori del Vecchio continente, sale di circa lo 0,7%, mentre il Cac40 avanza dello 0,6% e il Ftse 100 di Londra segna un +0,33%. Nonostante la ripresa del mercato Usa, gli investitori guardano con una certa apprensione all'impatto che deriverà dall'inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve. A smorzare i toni più aggressivi, ieri ci hanno pensato due funzionari della Fed, Charles Evans e Raphael Bostic, che hanno tenuto un discorso più moderato, il primo riferendosi alla necessità di un approccio "misurato".Anche la Bce sembra essere diventata più falco o meno colomba. Dalle minute relative all'ultima riunione del 10 marzo scorso, è emerso che "la politica monetaria rimane molto accomodante" ma, anche, che "molti esponenti hanno fatto riferimento al livello attuale dell'inflazione, auspicando misure ulteriori e immediate verso la normalizzazione della politica monetaria".In una giornata poco ricca di indicazioni macro, i mercati guardano alle informazioni riguardanti il conflitto Russia-Ucraina, in particolare alle nuove sanzioni economiche contro Mosca. Ieri l'Unione europea ha imposto un embargo al carbone russo e la chiusura dei porti europei alle navi russe, nel quadro di un quinto pacchetto di sanzioni.