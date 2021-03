Borse europee avanzano in avvio: attesa per lo zew tedesco

Redazione Finanza 16 marzo 2021 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Avvio in rialzo per le principali Borse europee dopo la positiva chiusura di Wall Street. Nei primi minuti di scambi l'indice Ftse 100 sale dello 0,4%, mentre il Dax di Francoforte e il Cac40 di Parigi mostrano un rialzo rispettivamente dello 0,44% e dello 0,15 per cento.Sui mercati l'attenzione sembra rivolta alla ripresa economica globale e alla nuova riunione della Federal Reserve (Fed) che culminerà domani sera con l'annuncio sui tassi e sulla conferenza del presidente Jerome Powell. Intanto la questione vaccini resta in primissimo piano. Ieri Germania e Francia per prime, seguite dall’Italia, hanno deciso di interrompere la somministrazione del vaccino Astrazeneca anti Covid-19 in via precauzionale, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema. In Francia l’annuncio dello stop al vaccino Astrazeneca è stato fatto direttamente dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, che ha indicato come lo stop si prolungherà fino a domani, in attesa del parere dell’Ema.A livello macro tra i market mover della seduta l'indice tedesco Zew ma anche le vendite al dettaglio e la produzione industriale Usa. Sempre negli Stati Uniti in uscita l'indice Nahb sulla fiducia dei costruttori.